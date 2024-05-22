Beyşehir'de Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü kurslarının yılsonu sergileri açıldı - Son Dakika
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Beyşehir'de Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü kurslarının yılsonu sergileri açıldı

Beyşehir\'de Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü kurslarının yılsonu sergileri açıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı dış mahallelerde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursların yılsonu sergileri açıldı. Doğanbey Mahallesinde açılan el sanatları kursunun tamamlanmasının ardından kursiyerlerin hazırladığı çalışmalar sergide sergilendi. Açılış programında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü, çalışmaların halkın ve kültürün zenginliğini yansıtan nadide parçalar olduğunu belirtti. Beyşehir Kaymakamı ise açılışa katılarak emeği geçenlere teşekkür etti.

22.05.2024 15:08
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Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı dış mahallelerde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursların yılsonu sergilerinin açılışları yapılıyor.

Beyşehir HEM ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından Doğanbey Mahallesinde açılan el sanatları kursu tamamlandı. Kursun son bulmasının ardından kursiyerlerin el emeği göz nuru dökerek eğitim yılı içerisinde hazırladığı çalışmalar düzenlenen sergide mahalle sakinlerinin beğenisine sunuldu. Açılış programında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mevlüt Bakır, bir yıl boyunca özveriyle hazırlanan çalışmaların her birinin el emeği, göz nuru dökülen eserler olduğuna vurgu yaparak, "Bu eserler, halkımızın ve kültürümüzün zenginliğini yansıtan, sanatın ve emeğin buluştuğu nadide parçalardır" dedi.

Açılışı yapan ve emeği geçenlere teşekkür eden Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, ardından kursu gezerek kurs öğretmenleri ve kursiyerlerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kursiyerler, aileleri ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beyşehir'de Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü kurslarının yılsonu sergileri açıldı - Son Dakika
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