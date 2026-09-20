Beyşehir'de Kıbrıs Gazisi Kenar, 19 Eylül töreni sonrası gazilik madalyasını kaybetti - Son Dakika
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Beyşehir'de Kıbrıs Gazisi Kenar, 19 Eylül töreni sonrası gazilik madalyasını kaybetti

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Beyşehir\'de Kıbrıs Gazisi Kenar, 19 Eylül töreni sonrası gazilik madalyasını kaybetti
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Konya Beyşehir'de Kıbrıs Gazisi Osman Kenar, 19 Eylül Gaziler Günü törenine gazi kıyafetleriyle katıldıktan sonra gazilik madalyasını kaybetti. Ailesiyle saatlerce arayıp bulamayan Kenar, madalyayı gören veya bulan vatandaşlardan yardım istedi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Osman Kenar, Gaziler Günü dolayısıyla giydiği gazi kıyafetleri üzerindeki gazilik madalyasını kaybetti. Kenar, kendisi için büyük manevi değere sahip olan madalyasına yeniden kavuşabilmek için vatandaşlardan yardım istedi.

Huğlu Mahallesi sakinlerinden Kıbrıs Gazisi Osman Kenar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törene gazi kıyafetlerini giyerek katıldı. Anıt Meydanı'ndaki törenin ardından çevrede bulunan bir iş yerine giderek bir arkadaşı ile çay içen Kenar, daha sonra evine döndü. Eve geldiğinde gazilik madalyasının kıyafetinde olmadığını fark eden Kenar, ailesiyle birlikte madalyayı bulabilmek için yeniden tören alanı ve çevresinde arama yaptı. Saatler süren aramalara rağmen madalyadan herhangi bir iz bulunamadı.

"Maddi değeri değil, manevi değeri büyük"

Gazilik madalyasının kaybolmasından dolayı büyük üzüntü yaşayan Osman Kenar, gören veya bulan vatandaşlardan yardım istedi. Kenar, "Kesin emin değiliz ama anıt civarında ve gittiğim büfenin çevresinde kaybolma ihtimali var. Ailemle birlikte aradık ama bulamadık. Madalyamız altın değil ama bizim için manevi değeri büyük. O yüzden yeniden madalyamıza kavuşabilmek için gören, bilen tüm vatandaşlarımızdan yardım istiyoruz. Bulup getirenlere minnettar olacağız" dedi.

Kaynak: İHA
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