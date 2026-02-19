Beyşehir\'de Orman Muhafaza Memurlarına Silah Eğitimi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde görev yapan Orman Muhafaza Memurlarına yönelik silah eğitimi programı düzenlendi.

Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki eğitim, personelin görevlerini daha güvenli ve bilinçli şekilde yerine getirmesi amacıyla gerçekleştirildi. Eğitim programı, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından verildi. Program kapsamında; silah kullanımında dikkat edilmesi gereken emniyet kuralları, güvenli atış teknikleri ile silah bakım ve muhafaza esasları hakkında kapsamlı teorik bilgilendirme yapıldı. Ayrıca uygulamalı eğitimlerle personelin sahadaki yetkinliğinin artırılması hedeflendi. Yetkililer, eğitimin ormanların korunması ve kamu güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Doğayı ve ormanlarımızı koruma görevimizi, eğitimli ve bilinçli kadromuzla kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi. - KONYA