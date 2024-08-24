Beyşehir Devlet Hastanesi\'nde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan devlet hastanesinde gerçekleştirilen hastane içi yangın konulu tatbikat gerçeğini aratmadı.

Beyşehir Devlet Hastanesinde 2024 yılı Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde hastane personeli ile itfaiye ekiplerinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat gereği oluşturulan senaryoda, yangın dolayısıyla hastaneye sevk edilen itfaiye ekipleri ile birlikte sağlık ekiplerince tahliye ve acil müdahale planları başarıyla icra edildi.

Tatbikat boyunca HAP Başkanlığını yürüten Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven, yaklaş 700 çalışanla hizmet verilen kurumda yangın, deprem gibi olağanüstü olaylara prosedürler ve iş akış planları doğrultusunda hızlı bir şekilde müdahale etmenin oldukça önem arz ettiğini belirterek, "Bu anlamda yaptığımız tatbikatlarla muhtemel afetlerin zararlarını minimuma indirmeyi hedefliyoruz" dedi. Dr. Güven, tatbikat dolayısıyla destek veren itfaiye müdürlüğü, olay yönetim ekibi ve hastane çalışanlarına teşekkür ederek, şunları kaydetti: "Hastane Afet Planımız (HAP) her yıl geliştirilmekte olup; yangın, deprem, tahliye gerektiren muhtemel durumlar, iş sürekliliğini etkileyen durumlar, bulaşıcı hastalıklar, salgın, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Olaylar), sabotaj, siber saldırılara karşı hazır olunması ve farkındalık oluşturulması amacıyla hastane çalışanlarımızın da katılımlarıyla her yıl farklı konularda afet ve acil durum tatbikatları gerçekleştirilmektedir." - KONYA