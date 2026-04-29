Beytüşşebap Kaymakamı Taşkıran, çocuklar için oyun parkı kurdu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, çocuklar için oyun parkı projesini hayata geçirdi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü hibesiyle Beytüşşebap Yerel Eylem Grubu Derneği ortaklığında Beytüşşebap Kaymakamlığı, belediye çay bahçesinde gemi figürlü bir çocuk oyun parkı kurdu. Parkta, 4 salıncak, 7 kaydırak ve dinlenme alanları bulunuyor. Umutlu Yarınların Çocukları Projesiyle kurulan çocuk oyun parkını gören çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'na yakın olan park, çocukların akınına uğradı. Saatlerce öğretmenleri gözetiminde ilk defa parka giden çocuklar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilerden Elsem Hira Ataman, "İlk defa bu parka geldim. Yeni yapılmış, kaymakamımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Nuh Nebi Cin ise "Bu park çok güzel, her gün buraya geleceğiz. Kaymakam bey yaptırmış teşekkür ederim" diye konuştu. - ŞIRNAK