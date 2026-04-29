Beytüşşebap Kaymakamı Taşkıran, çocuklar için oyun parkı kurdu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.04.2026 10:58  Güncelleme: 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, çocuklar için oyun parkı projesini hayata geçirdi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü hibesiyle Beytüşşebap Yerel Eylem Grubu Derneği ortaklığında Beytüşşebap Kaymakamlığı, belediye çay bahçesinde gemi figürlü bir çocuk oyun parkı kurdu. Parkta, 4 salıncak, 7 kaydırak ve dinlenme alanları bulunuyor. Umutlu Yarınların Çocukları Projesiyle kurulan çocuk oyun parkını gören çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'na yakın olan park, çocukların akınına uğradı. Saatlerce öğretmenleri gözetiminde ilk defa parka giden çocuklar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilerden Elsem Hira Ataman, "İlk defa bu parka geldim. Yeni yapılmış, kaymakamımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Nuh Nebi Cin ise "Bu park çok güzel, her gün buraya geleceğiz. Kaymakam bey yaptırmış teşekkür ederim" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 11:40:35. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.