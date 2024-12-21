Vatandaş, doktor sayısının artırılmasını istedi
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, ilçe devlet hastanesindeki doktor sayısının artırılmasını talep etti.
Kadın doğum doktorunun il sağlık müdürlüğü aracılığıyla ayda bir kez 1 günlük geçici görevle Beytüşşebap Devlet Hastanesine gönderildiğini belirten vatandaşlar, kalıcı doktor istedi. Kadın doğum doktorunun geldiği günlerde yoğunluk yaşandığını anlatan bölge halkı, doktor sayısının artırılmasını talep etti.
Son Dakika › Yerel › Beytüşşebap'ta Doktor Talebi - Son Dakika
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