Beytüşşebap'ta Doktor Talebi

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Vatandaş, doktor sayısının artırılmasını istedi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, ilçe devlet hastanesindeki doktor sayısının artırılmasını talep etti.

Kadın doğum doktorunun il sağlık müdürlüğü aracılığıyla ayda bir kez 1 günlük geçici görevle Beytüşşebap Devlet Hastanesine gönderildiğini belirten vatandaşlar, kalıcı doktor istedi. Kadın doğum doktorunun geldiği günlerde yoğunluk yaşandığını anlatan bölge halkı, doktor sayısının artırılmasını talep etti.