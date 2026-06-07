Şerife Bacı'yı bez bebeklerle yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şerife Bacı'yı bez bebeklerle yaşatıyor

07.06.2026 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan Şükran Sünnetçi, 14 yıldır yaptığı bez bebeklerle hem Kurtuluş Savaşı'nın simgelerinen olan Şerife Bacı'nın hatırasını hem de yöresel kültürü yaşatıyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan Şükran Sünnetçi, 14 yıldır yaptığı bez bebeklerle hem Kurtuluş Savaşı'nın simgelerinen olan Şerife Bacı'nın hatırasını hem de yöresel kültürü yaşatıyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Şükran Sünnetçi, 14 yıl önce bez bebekler yapmaya başladı. Kastamonu'da kültürel bir değere sahip olan bez bebek geleneğini yaşatan Sünnetçi, özelikle Kurtuluş Savaşı sırasında 9 aylık bebeğiyle birlikte cepheye silah taşırken donarak şehit olan Kastamonulu Şerife Bacı'nın figürünü bez bebeklere işliyor. Şerife Bacı'nın kahramanlığının gelecek kuşaklara aktarılması ve hatırasının yaşatılmasını isteyen Sünnetçi, kıyafetlerinden başörtüsüne kadar bebeklerin her kısmını kendisi hazırlıyor. Yılda yaklaşık 40 bebek yaptığını ifade eden Sünnetçi, yaptığı bebeklerin büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Bebekleri severek yaptığını dile getiren Şükran Sünnetçi, "2012 yılından beri bu bebeklerle uğraşıyorum. Kendi fikrim. Şerife Bacı'nın hatırasını yaşatmak amacıyla bu bebekleri yapıyorum. Her yıl yaklaşık 40-50 tane bebek yapıyorum. Biraz zor ama elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Severek yapıyorum. Eşarplarını pullar kullanarak tülbentten yapıyorum. Elbiselerini yapıyorum. Dokuma önlüklerini yapıyorum, bu önlükler çok eskiden beri kullanılırmış" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, İnebolu, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şerife Bacı'yı bez bebeklerle yaşatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
SPK’dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme SPK'dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme
Merkez Bankası Parolapara’nın faaliyet iznini iptal etti Merkez Bankası Parolapara'nın faaliyet iznini iptal etti
Rahmi Koç’tan tepkileri çeken “Kürt kadın hasta“ fıkrası Rahmi Koç'tan tepkileri çeken "Kürt kadın hasta" fıkrası

09:49
Belçika’da olay görüntü Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü
Belçika'da olay görüntü! Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü
08:37
ABD’de 2 kişi birbirine ateş etti, festival alanı kana bulandı
ABD'de 2 kişi birbirine ateş etti, festival alanı kana bulandı
08:36
İstanbul’da esrarengiz olay Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu
İstanbul'da esrarengiz olay! Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu
08:20
Üç ilimizde seçim heyecanı Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
Üç ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
07:20
Türkiye tatilinde ilginç kriz Rus kadınlar birbirini eleştirdi
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi
06:40
Hürmüz Boğazı’nda kritik gelişme ABD iki İran İHA’sını düşürdü
Hürmüz Boğazı'nda kritik gelişme! ABD iki İran İHA'sını düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 10:08:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Şerife Bacı'yı bez bebeklerle yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.