Bi'Mola Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 1. Yaş Bahar Şenliği Kutlandı - Son Dakika
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Bi'Mola Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 1. Yaş Bahar Şenliği Kutlandı

Bi\'Mola Engelsiz Yaşam Merkezi\'nin 1. Yaş Bahar Şenliği Kutlandı

Küçükçekmece Belediyesi, 'Bi'Mola Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışının birinci yıl dönümünü düzenlenen Bahar Şenliği ile kutladı. Etkinlikte eğitici atölyeler, müzik dinletisi ve oyunlar ile özel gereksinimli çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi.

17.05.2025 11:11  Güncelleme: 11:22
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Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde hizmet veren 'Bi'Mola Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışının birinci yıl dönümü, düzenlenen Bahar Şenliği ile kutlandı.

Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde hizmet veren 'Bi'Mola Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışının birinci yıl dönümü, düzenlenen Bahar Şenliği ile kutlandı. Etkinlik kapsamında düzenlenen eğitici atölyeler, oyunlar, müzik dinletisi, tiyatro ve jonglör gösterisiyle özel gereksinimli çocuklar gün boyunca eğlendi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bi'Mola Engelsiz Yaşam Merkezi 1. Yaş Bahar Şenliği'ne katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, özel çocuklarla ve aileleriyle tek tek ilgilendi. Ayrıca etkinliğin Engelliler Haftası'nda yapılmasıyla da farkındalık oluşturmak amaçlandı.

"Engelleri ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Programda konuşan Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Geçtiğimiz yıl tam da bugünlerde büyük bir umutla açtığımız Bi' Mola Engelsiz Yaşam Merkezimiz, kısa zamanda ilçemizin örnek projelerinden biri haline geldi. Burada sadece bir merkez değil, bir sevgi ve dayanışma evi kurduk. Eşitlik anlayışımızın gereği olarak hayata geçirdiğimiz bu merkezle, ailelerimize bir mola verin dedik, özel gereksinimli çocuklarımıza ise sosyal hayata katılımın kapılarını araladık. Engelliler Haftası dolayısıyla bir kez daha altını çizmek isterim ki; engelleri kaldırmayı ve her özel gereksinimli bireyin hayatın tam içinde yer aldığı bir kenti hedefliyoruz ve bu hedefi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi

Festival havasında geçen etkinlikte çocuklar; Parlak Suratlar, Minik Sanat Taşları, Minik Kaşifler, Çiçek Ekimi, Yapboz ve Merak Kutuları gibi eğitici atölyelerin yanı sıra balon partisi, topla bakalım, hopla zıpla geç, şekilleri takip et, halat çekme, tren, sandalye kapmaca, heykel, köpük balon patlatma gibi birbirinden farklı ve eğlenceli oyunları oynadı. Ayrıca çocuklar ünlü Cambaz Mithat Bar'ın nefes kesen jonglör gösterisine büyük ilgi gösterdi.

Merkez'den bir yılda 336 özel çocuk faydalandı

Bi' Mola Engelsiz Yaşam Merkezi'nden bir yılda 336 çocuk, 2875 defa yararlandı. Ayrıca İstanbul'un ünlü oyun ve eğlence merkezlerine düzenlenen gezilere ise 1055 öğrenci katılarak sosyalleşme fırsatı yakaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bi'Mola Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 1. Yaş Bahar Şenliği Kutlandı - Son Dakika

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