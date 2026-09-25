Biba, Bursa İtfaiyesi'nin 312. yıl dönümünde örnek şehir hedefini açıkladı - Son Dakika
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Biba, Bursa İtfaiyesi'nin 312. yıl dönümünde örnek şehir hedefini açıkladı

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Biba, Bursa İtfaiyesi\'nin 312. yıl dönümünde örnek şehir hedefini açıkladı
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Başkan Vekili Şahin Biba, İtfaiye Teşkilatı'nın 312'nci kuruluş yıl dönümünde Bursa'yı itfaiye alanında Türkiye'ye örnek şehir yapma hedefini açıkladı. Bursa İtfaiyesi'nin ağustos ayında 2 bin 480 olaya müdahale ettiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, İtfaiye Teşkilatı'nın 312'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında önemli mesajlar verdi. Yangın ve afetlere karşı önleyici çalışmaların önemine dikkat çeken Biba, " Bursa'yı itfaiye alanında Türkiye'ye örnek bir şehir haline getireceğiz" dedi.

Bursa İtfaiyesi, İtfaiye Teşkilatı'nın 312'nci kuruluş yıl dönümü ve 25 Eylül- 1 Ekim İtfaiye Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi. Program vesilesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yönetici ve çalışanları, Tarihi Belediye Binası'nda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'yı ziyaret etti. İtfaiye Haftası'nı kutlayan Başkan Vekili Biba, birimin yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi.

Başkan Vekili Şahin Biba, itfaiye personelinin büyük bir özveriyle ve zorlu şartlar altında görev yaptığını belirterek, "Hepinize teşekkür ediyorum. Yaptığınız işin ne kadar tehlikeli olduğunun farkındayız. Şehrimiz ve vatandaşlarımız adına kutsal bir görev yapıyor, bu bilinçle çalışıyorsunuz. Müdahale ettiğiniz tüm olayları kazasız belasız tamamlamanızı diliyorum. Kurum yöneticileri olarak ihtiyaç duyduğunuz ekipmanları ve araçları temin etmek, çalışma şartlarınızı iyileştirmek bizim görevimiz. Her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

"Alınacak önlemlere odaklanmalıyız"

İtfaiyenin çalışmalarında temel yaklaşımın proaktif hareket etmek olması gerektiğini vurgulayan Başkan Vekili Biba, "Sonuca değil, sonuç ortaya çıkmadan önce alınacak önlemlere odaklanmalıyız. Çünkü geri dönüşü olamayan kayıplar yaşanabiliyor. Bunun önüne geçmemiz lazım. Bursa bir sanayi şehri ve her gün küçük çaplı yangınlarla birlikte ortalama 40 yangınla mücadele ediyoruz. Bu nedenle kendimizi de sürekli gözden geçirmeli, 'Ne kadar yeterliyiz?' diye sormalıyız. İmkanlarımızı zorlayacağız. Konu afet olduğunda 'bütçemiz yok' deme lüksüne sahip değiliz. Gerekirse başka yerlerden kısarak buradaki bütçemizi artırmalıyız. Çözüm odaklı olmalı ve diğer kurumlarımızla birlikte hareket etmeliyiz" diye konuştu.

"İtfaiye alanında Türkiye'ye örnek olacağız"

Bursa İtfaiyesi'nin her geçen gün gelişim göstermesi gerektiğini ifade eden Başkan Vekili Biba, "Sürekli üzerine koyarak kendimizi geliştireceğiz. Ekipmanlarımızı güçlendirecek, Bursa'yı itfaiye alanında Türkiye'ye örnek bir şehir haline getireceğiz. Bu hepimizin gayretiyle olacak. Ben bu gayreti sizlerde görüyorum. Biz de her zaman sizlere destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda Başkan Vekili Biba, telsiz üzerinden yaptığı anonsla personelin İtfaiye Haftası'nı kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Ayrıca İtfaiye Haftası kapsamında, Büyükşehir yöneticileri ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelinin katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. İtfaiye teşkilatının 312'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen törenin ardından Bursa İtfaiyesi'ne ait araçlarla şehir merkezinde kortej düzenlendi. Ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı heyeti, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı da makamında ziyaret etti.

Bursalıların ziyaretini bekliyor

Hanlar Bölgesi'nde ise İtfaiye Haftası dolayısıyla kapsamlı bir etkinlik alanı oluşturuldu. Alanda, çocuklara afet ve yangın bilincini aşılayacak aktivite noktaları, Bursa İtfaiyesi sergisi ve müdahale durumlarında kullanılan çeşitli araçlar bulunuyor. Etkinlik alanı, 1 Ekim'e kadar ziyarete açık kalacak.

Ağustosta 2 bin 480 olaya müdahale edildi

Şehrin dört bir yanında 31 istasyon, 901 personel ve 164 araçla 7 gün 24 saat görev yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, yalnızca ağustos ayında bin 193 yangın ve bin 237 arama-kurtarma olayına müdahale etti. Ekipler, diğer itfaiye hizmetleriyle birlikte bir ayda toplam 2 bin 480 olayda vatandaşların yardımına koştu.

Kaynak: İHA
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