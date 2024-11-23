Bıçaklanan Adam Hastanede Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Bıçaklanan Adam Hastanede Hayatını Kaybetti

Antalya'da göğsünden bıçaklanan Güntaç Durmaz, 3 gün süren yaşam mücadelesinin ardından öldü.

23.11.2024 00:02
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Göğsünden bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti, eşi sinir krizi geçirdi

ANTALYA - Antalya'da aralarında husumet bulunan bir kişi tarafından göğsünden bıçaklanan şahıs 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetti. Eşinin cenazesini teslim alan genç kadın sinir krizi geçirdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, Kızılarık Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk babası Güntaç Durmaz, aralarında daha önceden husumet bulunan bir kişi konuşma bahanesi ile akşam saatlerinde evden ayrıldı. Durmaz ve beraberindekiler Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Cırnık Köprüsü yanına gittiler. Henüz bilinmeyen bir nedenle yanındaki şahısla tartışan Durmaz, vücudunun çeşitli yerlerinden 4 bıçak darbesi ile yaralandı. Olay yerinde yaralı şekilde bırakılan Durmaz, uzun süre çevredekilere yardım gelmesini bekledi.

Eşi sinir krizi geçirdi

Tesadüfen olay yerinden geçen bir kişi tarafından bulunan ve aşırı kan kaybettiği öğrenilen Güntaç Durmaz, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 3 gün boyunca hastanede yaşam mücadelesi veren 2 çocuk babası Durmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi ve savcılık işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Güntaç Durmaz'ın cenazesi eşi tarafından teslim alındı. Eşinin cansız bedenini teslim alan Gamze Durmaz gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Gamze Durmaz, yakınlarının yardımı ile araca bindirilirken, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil veya katillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Antalya, Hukuk, Yerel, Çocuk, Son Dakika

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