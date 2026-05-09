Biçerdöverler Güneydoğu'ya Uğurlandı

09.05.2026 16:02
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hasat zamanı biçerdöverler uğurlandı, konvoyla Güneydoğu'ya gitti.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, hasat zamanı gelen bölgelere gidecek biçerdöverler için uğurlama programı yapıldı. Davulların çalındığı, halaylar çekildiği program sonrası biçerdöverler Güneydoğu Anadolu Bölgesine gitmek üzere yola çıkarıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, hasat dönemine girecek bölgelere hareket edecek biçerdöverler için düzenlenen uğurlama etkinliğinde davullar çalındı, halaylar çekildi. Yerköy ve Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde hasat hazırlıkları tamamlanan ve Türk bayraklarıyla donatılan biçerdöverler, konvoy halinde yollandı. Yerköy Tren İstasyonu'nda biçerdöver sahipleri davul zurna ile uğurlandı.

45 yıldır biçerdöver ile hasat yapan Adil Karakoç, Yerköy ve Çiçekdağı ilçelerinde bin 200 civarında biçerdöverin bulunduğunu belirterek, "Hasat Güneydoğu'dan başlıyor. Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan'a giden de var, tekrar dönüp batıya Yozgat, Kırşehir, Eskişehir'e gelen de." dedi.

Adem Kozan da "2026 yılımız yağışlı, ekinlerimizde çok güzel. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Allah kazançlarını bol etsin. Herkesin kazasız, belasız gidip gelmesi nasip olsun. Allah çiftçilerimize hayırlısını versin. Bizim de iki tane makinemiz gidecek Şanlıurfa'ya. Şanlıurfa bölgesini biçim fiyatını Ziraat Odası belirliyor. Burada tahminimize göre dönümü 250-300-350 TL arasında hasat yapılır. Kıraç alanda 250 TL olur herhalde." diye konuştu.

Mehmet Esmeroğlu ise, "Yağışlar iyi oldu mahsullerimizde beklediğimiz gibi olur. Hayırlı uğurlu olsun sezonumuz. Mesleği 1983'ten beri yapıyoruz, keyif alıyoruz. Kendi biçerdöverlerimiz var çalışmakta olduğumuz. İnşallah bundan sonraki hasatlarda da aynı bereketi yüce Rabb'imden isteriz, dileriz. Doğu tarafına Güneydoğu, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kıbrıs'a gidiyoruz. Geçen sene Kıbrıs'taydık gittik geldik. Rusya'ya gittik geldik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

