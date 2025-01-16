Biden'dan GKRY'ye Askeri Destek

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından ABD Başkanı Joe Biden'ın Rum tarafına askeri satışa ve eğitime izin veren kararı imzalamasının ardından yapılan açıklamada, "Bu (karar), GKRY'nin Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğin bir ayağı olarak açık bir şekilde tanınmasıdır" denildi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah dahil askeri satışlara ve eğitime izin veren karara imza attı. GKRY yönetiminden Biden'ın imzasının ardından yapılan açıklamada, "Bu (karar), GKRY'nin barışa ve insani zorlukların yönetimine daha fazla katkıda bulunma potansiyeli ile Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğin bir ayağı olarak açık bir şekilde tanınmasıdır" denildi.

"Bu terörizmle mücadele etmek için daha fazla birlikte çalışabilirlik sağlar"

ABD'nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın GKRY'nin savunma teçhizatı, malzeme ve hizmetleri alabilmesi için uygunluğuna ilişkin bir Başkanlık Kararı yayınladığı bildirildi. Açıklamada, "Bu programlara erişim, ABD ve GKRY arasında giderek artan ikili güvenlik iş birliğini daha da geliştirerek, bölgesel insani krizlere yanıt vermek, kötü niyetli etkilere karşı koymak ve terörizmle mücadele etmek için daha fazla birlikte çalışabilirlik sağlar" ifadeleri kullanıldı.

"Bu karar iki toplumlu bir çözümü desteklemeye yönelik politikamızla tamamen uyumludur"

ABD'li Büyükelçi Julie Davis Fisher ise "Başkan'ın GKRY'nin devletten devlete savunma satışlarına uygunluğunu belirlemesi, ikili ilişkilerin derinleştirilmesi, güvenlik işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesi açısından önemli bir adımdır" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin bölgede kilit bir rolde olduğunu belirten Fisher, " Gazze'ye insani yardımın kolaylaştırılması ve Amerikan vatandaşlarının çatışma bölgelerinden ayrılmalarına yardımcı olunması da dahil olmak üzere Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrarın teşvik edilmesinde kilit bir ortak olmaya devam etmektedir. Bu karar, tüm Kıbrıslıların ve daha geniş bölgenin yararına olacak şekilde adanın siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleşmesini sağlayacak kapsamlı bir çözümü desteklemeye yönelik uzun süredir devam eden politikamızla tamamen uyumludur" açıklamasını yaptı.

Öte yandan, Biden GKRY'ye savunma malzemeleri ve savunma hizmetleri sağlanmasının "ABD'nin güvenliğini güçlendireceğini ve dünya barışını teşvik edeceğini" söylemişti. - LEFKOŞA