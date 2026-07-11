BİEYDER\'den Polis Çiftine Veda

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) derneğin farkındalık çalışmalarına uzun yıllar destek veren polis çiftler Fadime ve Ali Atasoy için veda ziyareti gerçekleştirdi.

BİEYDER, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Fadime ve Ali Atasoy çiftinin tayinleri nedeniyle kentten ayrılmaları sebebiyle bir veda ziyaretinde bulundu. Dernek yönetimi ve üyelerinin katıldığı ziyarette, Atasoy çiftinin derneğin yürüttüğü sosyal sorumluluk ve farkındalık çalışmalarına sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür edildi.

"O güzel kalbinizle hem Bilecik'te hem de derneğimizde çok kıymetli izler bıraktılar"

BİEYDER Başkanı Esra Sever Geçim, "Bugün hem bizim için hem de şehrimiz için çok buruk bir veda günüydü. Derneğimizin her programında, her adımımızda hep yanı başımızda olan Fadime Atasoy ve değerli eşi Ali Atasoy'a veda ettik. O güzel kalbinizle hem Bilecik'te hem de derneğimizde çok kıymetli izler bıraktılar. Farkındalık çalışmalarımıza verdiğiniz içten emekler ve her anımızda yanımızda olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Sizden ayrılmak gerçekten çok zor. Yeni görev yerinizin sizlere mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. Yolunuz ve bahtınız her zaman açık olsun. Bilecik ve BİEYDER ailesi sizi hiçbir zaman unutmayacak" dedi. - BİLECİK