Bigadiçli Şef adayları Osmanlı mutfağında hünerlerini sergiledi - Son Dakika
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Bigadiçli Şef adayları Osmanlı mutfağında hünerlerini sergiledi

28.03.2022 16:13
Bigadiçli Şef adayları Osmanlı mutfağında hünerlerini sergiledi

Balıkesir Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bolu İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 26-27 Mart tarihleri arasında düzenlenen "İmparatorluk Mirası Osmanlı Mutfağı" ulusal yarışmasında 4 gümüş madalya kazandı.

Balıkesir Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bolu İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 26- 27 Mart tarihleri arasında düzenlenen "İmparatorluk Mirası Osmanlı Mutfağı" ulusal yarışmasında 4 gümüş madalya kazandı.

Ulusal düzeyde düzenlenen yarışmada Türkiye'nin 43 ilinden 57 okul 4'er kişilik ekiplerle yarıştı. Liseliler Osmanlı Mutfağından yemekleri günümüz mutfak anlayışıyla harmanlayarak jürinin tadımına sundular. Bigadiç MTAL öğrencileri gerek Balıkesir gerek Osmanlı esintileri barındıran ısırgan otlu fava, iç pilavlı pazı sarması, keşkek eşliğinde güveçte kuzu incik, balkabaklı tahinli baklava ve şifa şerbeti içeren menülerini 3 saat içinde yetiştirip jürinin beğenisine sundu.

Öğretmenleri Tuğçe Ergün ve Salih Batın Topsakal yönetiminde Osmanlı mutfağını Balıkesir'in yerel ürünleri ve modern mutfakla birleştiren Bigadiç MTAL öğrencileri Emre Yılmaz, Beyza Gündüz, Emincan Çiğdem ve Duygu Acar'ın yemek ve sunumu büyük beğeni kazandı. Bigadiç ekibi

yarışmada ikinciliği kazanırken, 4 gümüş madalya ile Balıkesir'e döndü. - BALIKESİR

Bigadiçli Şef adayları Osmanlı mutfağında hünerlerini sergiledi
Bigadiçli Şef adayları Osmanlı mutfağında hünerlerini sergiledi
Bigadiçli Şef adayları Osmanlı mutfağında hünerlerini sergiledi

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Gümüş Madalya, Balıkesir, 27 Mart, Osmanlı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bigadiçli Şef adayları Osmanlı mutfağında hünerlerini sergiledi - Son Dakika


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