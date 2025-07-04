BİK Malatya Müdürü Besni Ekspres\'i Ziyaret Etti

Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Bölge Müdürü Haşim Poyraz, Adıyaman temasları kapsamında Besni ilçesinde yayın yapan Besni Ekspres Gazetesi'ni ziyaret etti.

BİK Malatya Bölge Müdürü Poyraz'a ziyarette BİK Şube Memuru Remzi Emir de eşlik etti. Ziyaret sırasında Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Tarık Önder, Yazı İşleri Müdürü Orhan Önder ve gazete çalışanlarıyla bir araya gelen heyet, kurum çalışmaları hakkında bilgi vererek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette konuşan Haşim Poyraz, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da mücbir sebep halinin devam ettiğini hatırlatarak, "Basın İlan Kurumu olarak deprem bölgesindeki gazetelere destek olmayı sürdürüyoruz. Tüm bölgelerde olduğu gibi depremden etkilenen illerdeki yayın organlarımızın da her zaman yanındayız. Poyraz, ayrıca yürürlükteki Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne dair yapılacak mevzuat değişikliklerine ilişkin de bilgi verdi. Yeni düzenlemelerin katılımcı bir yaklaşımla hazırlandığını belirten Poyraz, "Paydaşlarımızın görüş ve önerilerini önemsiyoruz. Bu kapsamda gazetelerimiz ve internet haber siteleri, Basın İlan Kurumu'nun web sitesi üzerinden 1 Temmuz 2025 itibarıyla erişime açılan form aracılığıyla görüşlerini iki ay boyunca iletebilirler" ifadelerini kullandı.

Toplanan görüşlerin Kasım 2025'te yapılması planlanan BİK Genel Kurulu'nda değerlendirileceğini aktaran Poyraz, düzenlemelerin sahadaki ihtiyaçlara göre şekillendirileceğini vurguladı.

Besni Ekspres Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tarık Önder ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Müdürümüz Haşim Poyraz'a ve Malatya BİK personeline, özellikle deprem sonrası süreçte bölgemizdeki gazetelere verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyoruz. Sahada olan, ihtiyaçlarımızı soran ve mevzuat konusunda bizleri bilgilendiren bir kurum görmek memnuniyet verici. Başta BİK Genel Müdürümüz Cavit Erkılınç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu. - ADIYAMAN