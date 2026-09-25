BİK, Sakarya'daki açılışta 8 ayda basına 5 milyar 258 milyon liralık destek açıkladı - Son Dakika
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BİK, Sakarya'daki açılışta 8 ayda basına 5 milyar 258 milyon liralık destek açıkladı

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BİK, Sakarya\'daki açılışta 8 ayda basına 5 milyar 258 milyon liralık destek açıkladı
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BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Sakarya Bölge Müdürlüğü açılışında 2026'nın ilk 8 ayında basına sağlanan desteğin 5 milyar 258 milyon liranın üzerine çıktığını söyledi. Sakarya Bölge Müdürlüğü kapsamındaki süreli yayınlara ise hizmete başladığından bu yana 268 milyon liranın üzerinde destek verildi.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, "2026 yılının ilk 8 ayı itibarıyla ülkemizdeki basın kuruluşlarımıza sağladığımız resmi ilan ve reklam desteğini 5 milyar 258 milyon liranın üzerine çıkardık. Hizmet vermeye başladığı tarihten bu yana Sakarya Bölge Müdürlüğümüzün görev alanındaki süreli yayınlarımıza yönelik destekler ise 268 milyon lirayı aşmış durumdadır" dedi.

Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürlüğünün resmi açılışında konuşan Çay, küresel medya ekosisteminin yapay zeka, algoritmik habercilik, yeni nesil içerik dağıtım kanalları ve dijital gelir modelleriyle hızlı bir dönüşüm geçirdiğini ifade etti. Çay, "Basın İlan Kurumu olarak bizler de bu değişimi yakından takip ediyor; idari, teknik ve kurumsal altyapımızı günün ve geleceğin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerde tek bir temel hedefi gözetiyoruz. Basın kuruluşlarımızın ekonomik açıdan daha güçlü, nitelikli insan kaynağına sahip, teknolojik dönüşüme adaptasyonu yüksek ve değişen yayıncılık şartlarına karşı daha dayanıklı bir yapıya kavuşmasını sağlamak. Bu hedef doğrultusunda 2026 yılının ilk 8 ayı itibarıyla ülkemizdeki basın kuruluşlarımıza sağladığımız resmi ilan ve reklam desteğini 5 milyar 258 milyon liranın üzerine çıkardık. Hizmet vermeye başladığı tarihten bu yana Sakarya Bölge Müdürlüğümüzün görev alanındaki süreli yayınlarımıza yönelik destekler ise 268 milyon lirayı aşmış durumdadır. Kredi Garanti Fonu ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle basın işletmelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırarak 8 ay gibi kısa bir sürede 131 milyon liranın üzerinde bir kaynağı sektörümüzün kullanımına sunduk. Maddi desteklerin yanı sıra, 11 bölgede gerçekleştirilen ve 58 ili kapsayan toplantılarda, 684 süreli yayın temsilcisiyle bir araya gelerek sektörün ihtiyaçlarını yerinde tespit ettik. İstihdam boyutunda ise yeni kaynaklar oluşturmak ve halihazırda çalışan gazetecilerimizin mesleki yetkinliklerini artırmak maksadıyla bir protokol imzalayarak, 1075 basın işletmesini kapsayan eğitim ve istihdam imkanını hayata geçirdik. Kamu-akademi iş birliğini güçlendirmek amacıyla Sakarya Üniversitesi'nin kıymetli Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ile imzaladığımız protokolün yanı sıra diğer üniversitelerimizle de protokoller imzaladık; staj imkanlarını genişleterek genç iletişimcilerin sektöre hazırlanmasına katkı sağladık. Dijital yayıncılık sahasında yerli ölçümleme altyapımız BİK Analitik'in ikinci versiyonunu devreye aldık. Bir yandan finansal sürdürülebilirliği desteklerken, diğer yandan mevzuat ve kapasite geliştirme eğitimlerimizle basınımızın yetkinliğini artırmaya devam ettik. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir basın yalnızca ekonomik imkanlarıyla değil, yetişmiş insan kaynağı, mesleki ilkeleri, teknolojik donanımı ve toplumla kurduğu güven ilişkisiyle mümkündür" dedi.

"Bölge Müdürlüğümüz güçlü bir iletişim ve iş birliği köprüsü olacak"

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, "İşte bu anlayışın sahadaki en önemli karşılıklarından biri de bölge müdürlüklerimizdir. Hizmete başlayan Bölge Müdürlüğümüzü de bu sorumluluğun en somut adımlarından biri olarak görüyoruz. Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluk alanında bulunan Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak illerimizdeki yerel basın kuruluşlarımız; şehirlerinin sesini duyurmak ve yerel hafızayı yaşatmak gibi son derece kıymetli vazifeleri yerine getirmektedir. Bizler, bölge basınımızın sahadaki ihtiyaçlarını dinleyen, onlara rehberlik eden ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye odaklanan bir anlayışla hizmet vereceğiz. İnanıyoruz ki Bölge Müdürlüğümüz; kurumumuz ile basın kuruluşlarımız arasında güçlü bir iletişim ve iş birliği köprüsü olacak, bölgemiz medyasının gelişimine ve geleceğine çok değerli katkılar sunacaktır. Bölge Müdürlüğümüzün geçmişinde görevleri başında hayatını kaybeden iki kıymetli mesai arkadaşımızın da derin bir hatırası bulunuyor. Yarın bu elim hadisenin yıldönümü, 26 Eylül 2012 tarihinde denetim sırasında gerçekleştirilen menfur saldırı neticesinde yaşamlarını yitiren dönemin Sakarya Şube Müdürü Recep Bolat ile Kontrol Hizmetleri Müdürlüğü Şefi Devrim Ersen Özergin'i rahmet ve minnetle yad ediyorum. Yaralı kurtulan gazeteci arkadaşımız Mustafa Süke'ye ise hayırlı ömürler diliyorum. Onların hatırası, görev sorumluluğumuzun ve kamu hizmetine bağlılığımızın Kurumumuzdaki en güçlü emanetlerinden biridir" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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