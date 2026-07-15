15 Temmuz: 'Halk devriminin dönüm noktası'

Türkiye Gönüllü Teşekküler Vakfı (TGTV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın 2002 yılında başlattığı bir halk devriminin inanıyorum ki en önemli dönüm noktasıydı 15 Temmuz gecesi. Bu milletin üstüne vurulmak istenen prangalardan kurtuluşunun miladıydı 15 Temmuz gecesi" dedi.

Fatih Belediyesi ve İstanbul Valiliği iş birliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla anma programı düzenlendi. Program, Fatih Camii'nden mehteran takımı eşliğinde yürüyüşle başladı. Yürüyüş, Saraçhane'de bulunan Anıt Park'ta sona erdi. Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve vatandaşlar katıldı. Programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından ise Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dualar okundu.

"Aradan 10 yıl geçti 15 Temmuz gecesi yaşananlar milletimizin hafızasında ilk günkü canlılığını koruyor"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 15 Temmuz'un hafızalara dün gibi kazandığını belirterek, "Bundan 10 yıl önce vatanımıza, bayrağımıza ve milli iradeye yönelik hain saldırıya karşı sergilenen büyük direnişi hatırlatmak şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad etmek için bugün buradayız. 10 yıldır her 15 Temmuz'da bu meydandayız. İnşallah ömrümüz var olduğu müddetçe hangi makamda olursak olalım şehitlerimizin olduğu bu meydanı inşallah hiçbir zaman unutturmayacağız. Aradan 10 yıl geçti 15 Temmuz gecesi yaşananlar milletimizin hafızasında ilk günkü canlılığını koruyor. O gece yurdun dört bir yanında arşa yükselen selaların, meydanları dolduran kalabalıkların, silahlara göğüs geren, kendini siper eden kadınları, erkekleri, yaşlıları ve genç insanlarımızı unutmadık. Bugün artık daha iyi biliyoruz ki bu 10 yılda yaşanan hadiseler anlaşıldı ki sıradan bir darbe teşebbüsü değildi" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca insanımız sokaklara koştu"

Başkan Turan, "Devletimizi bütün hücreleriyle ele geçirmeyi, ülkemizi teslim almayı, küresel emperyalistlere ve siyonistlere teslim etmeyi düşünen ve milletimizin geleceğine hipotek koymak isteyen ve amaçlayan işgal girişimiydi. Yıllarca dini değerlerimizi istismar eden, Fetullahçı Terör Örgütü, ihanet şebekesi gerçek yüzünü o gün bütün açıklığıyla ortaya koydu. Yazıklar olsun o hainlere ki milletimizin tertemiz duygularını istismar ettiler. Üniformasına makamına ve ettiği yeminlere ihanet edenler silahları kendi halkına çevirdiler. Polisimize ve vatanperver askerimize kurşun sıktılar. Onları tanklarla ezdiler. İşte onlar bu aziz milletin boynuna esaret prangası vurmak için her yolu denediler. Ama kadınlarımızın, annelerimizin ferasetini, gençlerimizin vatan sevgisini hesaba katmadılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca insanımız sokaklara koştu" dedi.

"Bu milletin üstüne vurulmak istenen prangalardan kurtuluşunun miladıydı 15 Temmuz gecesi"

Türkiye Gönüllü Teşekküler Vakfı (TGTV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da, 15 Temmuz'un bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "10 yıl önce aslında bu milletin azim ve kararlılığını, dirayetini, cesaretini Türkiye'nin dört bir yanında sokaklarda, meydanlarda, caddelerde yaşadık. Cumhurbaşkanımızın 2002 yılında başlattığı bir halk devriminin inanıyorum ki en önemli dönüm noktasıydı 15 Temmuz gecesi. Bu milletin üstüne vurulmak istenen prangalardan kurtuluşunun miladıydı 15 Temmuz gecesi. İnanıyorum ki o günden bugüne daha farklı bir özgüvenle daha aydınlık yarınları hedefleyen daha küresel hedeflere yönelmiş bir millet haline gelmeye başladık. Üstündeki küllerden uyanan bir zümrüde anka gibi bu millet 15 Temmuz'dan sonra kendini bulmaya, ayağa kalkmaya ve aslında neleri yapabileceğini daha iyi kavramaya başladı. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yeni Kızıl Elma'mızın adını Türkiye Yüzyılı koyduk. 15 Temmuz şehitlerimizin kanları boşa akmadı diyeceksek bunu Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşarak başaracağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yirmi birinci yüzyılda dünyaya damgasını vuracak bir Türkiye'yi hedefliyoruz. Bu hedefin arkasında birlik olmak zorundayız" diye konuştu.

"FETÖ'cülere Türkiye'de gündem yaptırma ehliyetini milletçe vermememiz lazım"

Erdoğan, 15 Temmuz'un milletçe birlik olmanın ne kadar önemli olduğunu öğrettiğini aktararak, "15 Temmuz'la ilgili üç tane dersi ben şimdilik bizlere kendimize hatırlatmış olayım. Bir tanesi bu birlik mesajı; Birlik olduğumuzda güçlüyüz. Asgari güçlerimiz belli. Vatan cephesi sağlam olmak zorunda. Bu vatanı bu toprakları bize vatan yapan değerleri şehitlerimizin kanıyla minarelerdeki ezanıyla hoca efendilerin cemaatlerin secdeleriyle mücessem bu değerleri eğer bu topraklarda yaşatmazsak o zaman vatan cephesi zayıf düşer. Birincisi birlik olacağız. İkincisi ise bu FETÖ'cü hainlerden büyük dersler çıkardık. Bütün millet dersler çıkardı. Baskıcı, layıkçı zihniyetin bize ne kadar zarar verdiğini gördük. Allah'ın izniyle bu milletin inancını özgürce yaşadığı bir düzlemde bu tür hokkabazlar, sahtekarlar, bu tür ihanet cepheleri, çeteleri zemin bulamayacaktır. O zaman bugün dahi diyorum ki bu FETÖ'cü alçakların yurt dışında kaçtıkları yerlerden bu vatan hainlerinin Türkiye'nin gündemini belirlemesine izin vermememiz lazım. FETÖ'cülere Türkiye'de gündem yaptırma ehliyetini milletçe vermememiz lazım. Bu da bence ikinci dersimiz. Ama üçüncü dersimiz ben burada bugün oğlu olarak bulunuyorum.

Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını milletin gözünün önünde yaşadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız 1994 yılından beri 32 yıldır gün gün hayatını milletimizin gözünün önünde yaşayan bir lider. Bugün dünyada işte NATO zirvesinde de gördük. Bugün dünyada herkesin imrendiği, gıptayla takip ettiği cesaretine, dirayetine, liderlerine hayran olduğu bir lider. Cumhurbaşkanımızı da kimseye kolay kolay yedirmeyelim. Bu da 15 Temmuz'dan çıkardığımız ders olsun inşallah. Rabbim böyle ihanetleri bize bir daha yaşatmasın" dedi.

AK Parti Milletvekili Rabia İlhan ise, "Bundan 10 sene önce böyle bir gecede Cumhurbaşkanımız azimli, kararlı ve cesaretle duruşuyla, irade bizim, zafer bizim diyerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti siyasi tarihinde bir devri kapatmış başka bir devri başlatmıştır" diye konuştu. - İSTANBUL