Bilecik Abhaz Derneği Başkanı Bülent Erkut Akmanlar\'ın ani ölümü sonrası yeni başkan Ayşin Yardımcı oldu

Bilecik Abhaz Derneği Başkanı Bülent Erkut Akmanlar'ın ani ölümü üzere derneğin yeni başkanı Ayşin Yardımcı oldu.
Hasandere Köyü Muhtarı aynı zamanda Bilecik Abhaz Derneği Başkanı Bülent Erkut Akmanlar geçtiğimiz ay geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti. Bilecik Abhaz Derneği Yönetim Kurulu üyeleri bu vefat sonrasında Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonucu Bilecik Abhaz Derneği Başkanlığına Ayşin Yardımcı getirildi. Öte yandan toplantıda yedek üyelerden Nevri Özkan'ın yönetim kurulu asıl üyeliğe getirildi. - BİLECİK
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