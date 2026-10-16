Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü \'İyilik Var\'ı ele aldı

Bilecik'te sosyal hizmetler için yeni adımlar atıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi ve gönüllülük çalışmalarının yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. İl Müdürü Nejat İlhan başkanlığında, kuruluş müdürlerinin katılımıyla aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Bakanlığın 'İyilik Var' platformunun daha geniş kitlelere ulaştırılması, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve sosyal hizmetlerin daha etkin yürütülmesi konuları ele alındı.

İl Müdürü Nejat İlhan, "İyiliğin daha fazla insana ulaşması ve gönüllülük kültürünün yaygınlaşması için tüm kuruluşlarımızla koordineli şekilde çalışacağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin çözümler sunarken toplumsal dayanışmayı güçlendiren çalışmalara da önem veriyoruz" dedi.