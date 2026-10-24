Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü takımı Osmaneli Müftülüğünü 2-0 yendi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü voleybol takımı, Osmaneli İlçe Müftülüğü takımını 2-0 mağlup etti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Osmaneli İlçe Müftülüğü voleybol takımları arasında oynanan karşılaşma, büyük heyecana sahne oldu. Mücadelede rakibine üstünlük sağlayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü takımı, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmayı takip eden Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Müsabakada mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ederiz" dedi.