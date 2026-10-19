Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlhan ebru yapıp deri işledi - Son Dakika
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlhan ebru yapıp deri işledi

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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlhan ebru yapıp deri işledi
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Halk Eğitim Merkezi'ndeki ebru ve deri işleme kurslarında kursiyerlerle bir araya geldi. İlhan, ebru yapıp deri işleyerek el sanatlarını deneyimledi ve bu kursların kültürel değerlerin yaşatılmasındaki önemini vurguladı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, bu kez sanatını konuşturdu.

İl Müdürü Nejat İlhan, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren ebru ve deri işleme kurslarını ziyaret ederek el sanatlarını yakından deneyimledi. Kursları gezen İl Müdürü Nejat İlhan, kursiyerlerin çalışmalarını inceledi. Ebru sanatı için önlüğünü giyen İlhan, su üzerinde renklerle desenler oluştururken deri işleme kursunda da deri işledi. Geleneksel el sanatlarının yapılışı hakkında bilgi alan İlhan, kursiyerlerle sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette, geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve kursiyerlerin el becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

İl Müdürü Nejat İlhan, "Geleneksel el sanatlarımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşıyor. Kursiyerlerimizin emeklerini ve ortaya koydukları çalışmaları yakından görmekten mutluluk duydum. Bu kurslarda hem el becerileri geliştiriliyor hem de kültürel değerlerimiz yaşatılıyor" dedi.

Kaynak: İHA
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