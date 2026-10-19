Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlhan ebru yapıp deri işledi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, bu kez sanatını konuşturdu.

İl Müdürü Nejat İlhan, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren ebru ve deri işleme kurslarını ziyaret ederek el sanatlarını yakından deneyimledi. Kursları gezen İl Müdürü Nejat İlhan, kursiyerlerin çalışmalarını inceledi. Ebru sanatı için önlüğünü giyen İlhan, su üzerinde renklerle desenler oluştururken deri işleme kursunda da deri işledi. Geleneksel el sanatlarının yapılışı hakkında bilgi alan İlhan, kursiyerlerle sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette, geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve kursiyerlerin el becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

İl Müdürü Nejat İlhan, "Geleneksel el sanatlarımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşıyor. Kursiyerlerimizin emeklerini ve ortaya koydukları çalışmaları yakından görmekten mutluluk duydum. Bu kurslarda hem el becerileri geliştiriliyor hem de kültürel değerlerimiz yaşatılıyor" dedi.