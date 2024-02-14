Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi - Son Dakika
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Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri ile bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi.

14.02.2024 10:28  Güncelleme: 10:30
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Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım'a, AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, MHP İl Başkanı Talha Özkan ve AK Parti teşkilatı eşlik etti. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde simit ve peynir ikram eden AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, vatandaşların taleplerini dinledi. Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman ise, talepler doğrultusunda yapılacak çalışmalardan bahsetti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi - Son Dakika
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