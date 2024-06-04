Bilecik Belediye Başkanı AVM Satışı Hakkında Konuştu - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı AVM Satışı Hakkında Konuştu

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yapımı ve satışı 'Yılan Hikayesine' dönen AVM ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dosya alımlarının engellendiğini belirten Subaşı, satışın tekrar yapılacağını söyledi.

04.06.2024 11:22
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yapımı ve satışı 'Yılan Hikayesine' dönen AVM ile ilgili, "Çünkü bazı kişilerin canı çok yandı. AVM satışında dosya alımları bir şekilde engellendi" dedi.

Geçtiğimiz günlerde satışı belediyeye geçen AVM için Bilecik Belediyesi İl Encümen Toplantı Salonu'ndan yapılan 220 milyon + KDV muhammen bedelli satış ihalesine ihaleye hiçbir firma katılmamıştı.

"AVM satışında dosya alımları bir şekilde engellendi"

İhale sonrası ilk defa konuşan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "AVM satışı ile ilgili maalesef satışı gerçekleştiremedik. Çünkü bazı kişilerin canı çok yandı. İki gün kala ihale ile ilgili bir açıklama yapma gereği hissettiler. Biz de onlarla ilgili yasal süreci başlatmış bulunuyoruz. İki alıcı ciddi anlamda AVM satışı ile ilgilenmişlerdi. Ama dosya alımları bir şekilde engellendi. Tabi ki yılmayacağız, gerekli prosedürler uygulanarak satış tekrar yapılacak. Satışın artı KDV olarak yapılması ile ilgili ise ben de artı KDV ile satışın yapılmasını istemem. KDV olmazsa daha hızlı alıcı bulabilirim. Bununla ilgili bilirkişilere sorduk. Durum ticari olduğu için artı KDV eklemek zorundayız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkanı AVM Satışı Hakkında Konuştu - Son Dakika

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