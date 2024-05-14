Bilecik Belediye Başkanı Engelliler Haftası\'nı kutladı

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve özel çalışanların olduğu +1 Mutluluk Kafe görevlileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan ve ilgili dernek temsilcilerinin de olduğu ziyarette Başkan Melek Mızrak Subaşı, çalışanların Engelliler Haftası'nı kutladı. Çalışanların + 1 Mutluluk Kafe'deki çalışmaları hakkında da bilgiler alan Başkan Subaşı, burada verilen hizmetler hakkında bilgiler verdi. Bilecik Belediyesi'nin sosyal belediyecilik ve engellilerin kaldırılması yönünde yaptığı çalışmalara da değinen Başkan Subaşı, bu yöndeki girişim ve projelerin devam edeceği bilgisini verdi.

"+1 Mutluluk Kafe bizlere de mutluluk veriyor"

+1 Mutluluk Kafe çalışanlarının yaptıkları faaliyetlerle hem sosyal hayata dahil olduklarını hem de aile bütçelerine katkı sağladığını ifade eden Başkan Subaşı, programda yaptığı konuşmada, "Engelliler Haftasını bu hafta birlikte değerlendiriyoruz. Sizin haftanız diye sizleri ziyaret etmek istedik. Hem farkındalığı yükseltmek istiyoruz hem de aynı toplumu paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz aynı zamanda. +1 Mutluluk Kafemiz uzun zamandır vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Bizler de bundan dolayı mutluyuz. Çünkü tam adını taşıyan bir kafe oldu burası. Herkesin ortak noktası ve ortak paydası oldu. Üniversite öğrencilerinin ders çalıştığı nokta burası. Kadınlarımız burada gün yapmaya geliyor. Hanımlar ve beyler burayı ailece kullanıyor. İnşallah önümüzdeki zamanlarda hem bu tesislerimizi çoğaltmak hem de istihdam sayımızı artırmak istiyoruz. Ben bugün bizimle birlikte olduğunuz için herkese çok teşekkür ediyorum ve çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Subaşı ziyareti sonunda çalışanlara hediyeler verip, hatıra fotoğrafları çektirdi. - BİLECİK