Bilecik Belediye Başkanı İftar Çadırında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şehir merkezinde kurulan iftar çadırında vatandaşlara yemek ikram etti.

Meclis toplantısı sonrasında meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte iftar çadırına geçen Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, vatandaşlarla iftar yaparak sohbet etti. Vatandaşların ramazan ayını kutlayan Başkan Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Ramazan; bir arada oldukça huzurlu, paylaştıkça bereketlidir" ifadelerini de kullandı. Çocuklarla sohbet eden Başkan Subaşı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlar da yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Subaşı'na teşekkür etti. - BİLECİK