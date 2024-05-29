Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek Bilecik ve belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

29.05.2024 10:38  Güncelleme: 10:39
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Genel Başkan Özgür Özel bir araya geldi.

Başkan Subaşı Ankara'daki programları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen partisinin grup toplantısına katıldı. Daha sonra Genel Başkan Özgür Özel'i ziyaret eden Başkan Subaşı, Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında Genel Başkan Özel'e bilgi verdi.

Ziyareti ve Ankara temasları hakkında bir değerlendirme yapan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "TBMM'de düzenlenen parti grup toplantımızda Genel Başkanımız Özgür Özel'in memlekete seslenişini dinledik, halkımızı aydınlık yarınlara ulaştıracağımız çözümleri konuştuk. Ardından Genel Başkanımız Özgür Özel'i makamında ziyaret ederek yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Nazik misafirperverlikleri ve ilgileri için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi - Son Dakika

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