Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, esnaf ve halkın yanında

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, esnaf ve halkın kapısını çaldı.

Başkan Subaşı, Bahçelievler Mahallesinde hem esnaf hem de halk ile bir araya gelerek, dertlerine ortak oldu. Yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Başkan Subaşı, hem esnafın hem halkın her şeye rağmen yanında olduğunu belirtti. Gencinden yaşlısına herkesin derdini dinleyen Başkan Subaşı, "Esnaf ve vatandaşlarımıza hayırlı işler ve bol kazanç diliyorum. Ekonomik zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalışan esnafımıza ve halkımıza desteklerimizi sürdüreceğiz. Unutmayın ki bizler Cumhuriyetin ve halkın partisiyiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK