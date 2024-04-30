Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, sabah makamına geçmeden güne esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek başladı.

Her fırsatta vatandaş ve esnaf ile bir araya gelen Belediye Başkanı Subaşı, ziyaretinde esnaf ve vatandaşla sohbet ederek, talep ve görüşleri dinledi. Bilecik Belediyesi'nin çalışmaları hakkında da bilgi veren Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Güne çarşı esnafımızın çayı ve güzel sohbetleriyle başladık. Güler yüzleri ve misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Esnaf ve vatandaşlar da Başkan Subaşı'nın halkla iç içe olmasının önemli ve güzel bir durum olduğunu belirterek, Başkan Subaşı'na teşekkür etti. - BİLECİK