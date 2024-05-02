Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü'ndeki çalışanları ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü'ndeki çalışanları ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü\'ndeki çalışanları ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İtfaiye Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı atölyelerdeki çalışanları ziyaret etti. Beraberinde Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan ile birlikte çalışanları ziyaret eden Subaşı, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret eden Başkan Subaşı Bilecik Belediyesinin tüm birimleriyle birlikte vatandaşlara hizmet ettiğine dikkat çektiğini belirterek, 'Fen İşleri Müdürlüğü Atölye Amirliğimizi ve İtfaiye Müdürlüğümüzü ziyaret ederek devam eden çalışmalarımızla ilgili ekip arkadaşlarımızdan bilgi aldım. Şehrimize hizmetleri ve emekleri için çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bilecik için güzel ve anlamlı çalışmaları ortaya koymaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

02.05.2024 10:39  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İtfaiye Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı atölyelerdeki çalışanları ziyaret etti.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan ile birlikte çalışanları ziyaret eden Subaşı, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret eden Başkan Subaşı Bilecik Belediyesinin tüm birimleriyle birlikte vatandaşlara hizmet ettiğine dikkat çektiğini belirterek, "Fen İşleri Müdürlüğü Atölye Amirliğimizi ve İtfaiye Müdürlüğümüzü ziyaret ederek devam eden çalışmalarımızla ilgili ekip arkadaşlarımızdan bilgi aldım. Şehrimize hizmetleri ve emekleri için çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bilecik için güzel ve anlamlı çalışmaları ortaya koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi, Bilecik, İtfaiye, Subaşı, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü'ndeki çalışanları ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
09:04 Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor! İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak
08:48 AK Parti’de kabine değişikliği iddiaları İşte kulislerde “yeri sağlam“ denilen 5 bakan AK Parti'de kabine değişikliği iddiaları! İşte kulislerde "yeri sağlam" denilen 5 bakan
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:45 Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü
09:26 Kimse beklemiyordu Galatasaray’da Dursun Özbek’e sürpriz rakip Kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Dursun Özbek'e sürpriz rakip
08:51 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği Maribor’u satın aldı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği Maribor'u satın aldı
08:42 Devler Ligi nefes kesiyor Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain’i 1-0 mağlup etti Devler Ligi nefes kesiyor! Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti
08:29 Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti Erbaş şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti ! Erbaş; şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 11:17:31. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü'ndeki çalışanları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement