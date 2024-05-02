Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü\'ndeki çalışanları ziyaret etti

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İtfaiye Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı atölyelerdeki çalışanları ziyaret etti.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan ile birlikte çalışanları ziyaret eden Subaşı, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret eden Başkan Subaşı Bilecik Belediyesinin tüm birimleriyle birlikte vatandaşlara hizmet ettiğine dikkat çektiğini belirterek, "Fen İşleri Müdürlüğü Atölye Amirliğimizi ve İtfaiye Müdürlüğümüzü ziyaret ederek devam eden çalışmalarımızla ilgili ekip arkadaşlarımızdan bilgi aldım. Şehrimize hizmetleri ve emekleri için çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bilecik için güzel ve anlamlı çalışmaları ortaya koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK