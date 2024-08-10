Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kent Ormanı\'nda sporseverleri yürüyüşe davet etti

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kent Ormanı'nda sporseverleri ormanda yürüyüş yapmaya davet etti.

Bilecik Belediyesi tarafından atıl alanların kullanıma sunulduğu, yeni ışıklandırma sistemlerinin yapıldığı, dinlenme ve park alanlarının oluşturulduğu Kent Ormanı yeni cazibe merkezlerinden biri olması için faaliyet gösterdiklerini kaydeden Subaşı, burada yapılan çalışmaları anlattı.

Bilecik Belediyesi tarafından Kent Ormanı'nda yapılan çalışmaları da aktaran Başkan Subaşı, Kent Ormanı'nda birçok başlıkta çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yine Kent Ormanımızdayız. Sizlerin de bildiği gibi geçtiğimiz yıl Kent Ormanı'nda yeni düzenlemelere ilişkin ihalemizi yapmıştık ve burada ciddi anlamda düzenlemeler yaptık. Yeni yürüyüş yolları, güvenli yürüyüş ve dinlenme alanlarına ihtiyacımız vardı burada. Çünkü çoğu nokta atıl vaziyetteydi. Zemin çalışmaları başta olmak üzere birçok yenilik yaptık burada" ifadelerini kullandı.

'Kendi Atölyelerimizde ürettiğimiz mobilyalarla Kent Ormanı'nı süsledik'

Sözlerine devam eden Başkan Subaşı, "Kendi atölyelerimizde ürettiğimiz mobilyaları kent ormanını süsledik. Kendi atölyelerimizde ürettiğimiz oturma bankları, çöp kovaları gibi mobilyalarla buraları süsledik. Ayrıca hayvan besle noktaları da oluşturarak can dostlarımızın da burada yaşamlarını sürdürmelerini sağladık. Tüm sporsever Bileciklileri, Kent Ormanı'na yürüyüş ve spor yapmaya davet ediyoruz" dedi. - BİLECİK