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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Üniversite Öğrencilerinin Tiyatro Gösterisine Katıldı - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Üniversite Öğrencilerinin Tiyatro Gösterisine Katıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tiyatro ve Sahne Sanatları Kulübü öğrencileri, tiyatro gösterilerinin bir kısmını Atatürk Parkı'nda sergiledi. Başkan Subaşı, gençleri tebrik ederek yeteneklerini kutladı ve sanat üzerine konuştu. Bilecik Belediye Başkanı, gençlerin sanata olan ilgilerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Üniversite Öğrencilerinin Tiyatro Gösterisine Katıldı
09.01.2024 - 12:23,
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Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, üniversite öğrencilerinin tiyatro gösterisine katıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tiyatro ve Sahne Sanatları Kulübü öğrencileri tiyatro gösterilerinin bir kısmını Atatürk Parkı'nda oynadı. Oyunu izlemeye gelen Başkan Subaşı, gençleri tebrik ederek yeteneklerini kutladı. Gençler ile ardından çay içip sohbet eden Başkan Subaşı sanat üzerine konuştu. Bilecik'in ruhunu sanatla doyurmaya devam edeceğini belirten Başkan Subaşı, "Gençlerimizin sanata olan ilgilerini desteklemeye devam edeceğiz. Bu çok güzel bir şey. Sanatın olduğu yerde medeniyet vardır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Üniversite Öğrencilerinin Tiyatro Gösterisine Katıldı - Son Dakika
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