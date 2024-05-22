Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yeni projelerin müjdesini verdi - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yeni projelerin müjdesini verdi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yeni projelerin müjdesini verdi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Orhangazi ve Pelitözü mahallelerinde gerçekleştirilecek yeni projeler için incelemelerde bulundu ve bilgiler verdi.

22.05.2024 11:14  Güncelleme: 11:16
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, sahada incelemelerde bulunarak yeni projelerin müjdesini verdi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Orhangazi Mahallesinde gerçekleştirilecek mesire alanı ve park düzenleme çalışmaları için alanda incelemelerde bulundu. Beraberinde Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, Güven Sönmez ve birim müdürleriyle birlikte incelemelerde bulunan Başkan Subaşı, gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Pelitözü Mahallesinde incelemelerde bulunan Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi tarafından mahallede gerçekleştirilecek çocuk sosyal tesisi ve kitap kafe projesi hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilecek proje ve yaptığı inceleme hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, "Orhangazi Mahallemizde (Soğuksu) gerçekleştireceğimiz mesire alanı ve park düzenlemelerine dair birim amirlerimiz ile birlikte alanı inceledik. Ardından Pelitözü Mahallemizde hayata geçecek olan Çocuk Sosyal Tesisi ve Kitap Kafe projelerimiz için çalışma arkadaşlarımız ile yerinde incelemelerde bulunarak fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

Başkan Subaşı paylaşımında ayrıca "Şehrimizin kalkınma ve çevre düzenlemelerine dair çalışma ve projelere devam edeceğiz" ifadesini vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yeni projelerin müjdesini verdi - Son Dakika

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