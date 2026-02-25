Başkan Subaşı, muhtarlarla iftarda buluştu

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, iftar sofrasında muhtarlarla bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi tarafından Vadipark Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programı Ramazan ayının manevi atmosferini yansıttı. Programa katılan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, muhtarlarla sohbet ederek talep ve görüşleri dinledi. Başkan Subaşı, "Şehrimizin köylerinde ve mahallelerinde emek veren yol arkadaşlarımızla Ramazan'ın bereketini aynı sofrada paylaşmanın huzurunu yaşadık. Dayanışma ruhumuzu büyütmeye, birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Birliğimiz daim, sofralarımız bereketli olsun" dedi.

Programa başkan yardımcıları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de katıldı. - BİLECİK