Başkan Subaşı, muhtarlarla iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Subaşı, muhtarlarla iftarda buluştu

Başkan Subaşı, muhtarlarla iftarda buluştu
25.02.2026 20:01  Güncelleme: 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldiği iftar programında dayanışma ve birliğin önemine vurgu yapıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, iftar sofrasında muhtarlarla bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi tarafından Vadipark Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programı Ramazan ayının manevi atmosferini yansıttı. Programa katılan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, muhtarlarla sohbet ederek talep ve görüşleri dinledi. Başkan Subaşı, "Şehrimizin köylerinde ve mahallelerinde emek veren yol arkadaşlarımızla Ramazan'ın bereketini aynı sofrada paylaşmanın huzurunu yaşadık. Dayanışma ruhumuzu büyütmeye, birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Birliğimiz daim, sofralarımız bereketli olsun" dedi.

Programa başkan yardımcıları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, Subaşı, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Subaşı, muhtarlarla iftarda buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye’ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye'ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar
Turnuva düzenlenecek mi Meksika Devlet Başkanı’ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama Turnuva düzenlenecek mi? Meksika Devlet Başkanı'ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama
CIA’den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı CIA'den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin’i şoke eden karar 12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar
İzmir’de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem İzmir'de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem
Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı

20:39
Gardi, Galatasaray’a getiremediği dünyaca ünlü yıldızı ilk kez açıkladı
Gardi, Galatasaray'a getiremediği dünyaca ünlü yıldızı ilk kez açıkladı
20:31
Yok böyle gol 55 metreden ağları sarsan oyuncu o anları anlattı
Yok böyle gol! 55 metreden ağları sarsan oyuncu o anları anlattı
20:20
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
19:35
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool’dan teklif aldık
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool'dan teklif aldık
19:33
İsveç’te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
18:32
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra’ya geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 20:45:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Başkan Subaşı, muhtarlarla iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.