Bilecik Belediye Başkanı Ramazan\'da Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Yerel

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, iftar programı sonrasında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ederek, çay ısmarladı.

Paylaşma ve yardımlaşma ayı ramazanda Bilecik Belediyesi tarafından verilen iftar sonrası kahvehane ve işyerlerini ziyaret eden Başkan Subaşı, vatandaşların taleplerini dinleyerek birlikte çay içti. Başkan Subaşı, "İftar sonrası çarşı esnafımızı ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geldik, sohbet ettik. Ramazan ayının tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da Başkan Subaşı'ya ziyaretleri ve iftar çadırındaki ikram dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK