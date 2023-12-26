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Bilecik Belediye Başkanı Solunum Yolu Rahatsızlığı Olan Bebeğe Destek Verdi - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Solunum Yolu Rahatsızlığı Olan Bebeğe Destek Verdi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, solunum yolu rahatsızlığı yaşayan bir bebeğe destek olmak için aile ile bir araya geldi. Başkan Subaşı, bebeğin tedavi süreci hakkında bilgi alarak, Bilecik Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Bebeğin ailesi ve yakınları Başkan Subaşı'na destekleri için teşekkür etti.

Bilecik Belediye Başkanı Solunum Yolu Rahatsızlığı Olan Bebeğe Destek Verdi
26.12.2023 - 11:45,
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Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, solunum yolu rahatsızlığı yaşayan bir bebeğe destek olmak için aile ile bir araya geldi.

Başkan Subaşı, solunum rahatsızlığı yaşayan bebeğin tedavi süreci hakkında bilgi almak için ailenin kapısını çaldı. Aile ile bir araya gelen Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi olarak hiçbir desteği esirgemeyeceklerini belirtti. Bebekle vakit geçiren Başkan Subaşı, "Bebeğimizin solunum yolu rahatsızlığının tedavi süreci hakkında bilgi aldık. Belediye olarak her zaman yanlarında olmaya ve elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bebeğin ailesi ve yakınları Başkan Subaşı'na destekleri için teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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