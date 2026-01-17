Belediye Başkanı Subaşı Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Ankara programı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Subaşı, Genel Başkan Özel'e Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyaret hakkında bilgi veren Başkan Subaşı, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile bir araya geldik. Ülkemizin ve kentlerimizin geleceğine dair ortak aklı, dayanışmayı ve umudu büyüten bu buluşmada; halktan yana, sosyal adaleti önceleyen ve yerelden güç alan bir yönetim anlayışını daha da ileriye taşıma kararlılığımızı bir kez daha paylaştık" ifadelerini kullandı. - BİLECİK