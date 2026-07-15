Başkan Subaşı, yaşam alanı ve park çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye tarafından Orhangazi Mahallesi ve Ertuğrulgazi Mahalle'sinde devam eden yaşam alanı ve park çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birlikte çalışmaların son durumunu inceleyen Başkan Subaşı, çalışmalar hakkında bilgiler aldı, yeni projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Amaçlarının yeşil alan ve doğal ortamların artırılması olduğunu hatırlatan Başkan Subaşı, çalışmaların tamamlanmasıyla yeni yaşam alanlarının keyifli zaman geçirmeye imkan vereceğini kaydetti.

"Atıl alanları çalışmalarımızla yaşam alanına dönüştürüyoruz"

Bilecik Belediyesi tarafından birçok mahallede yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Subaşı, atıl alanların çalışmalarla yeni yaşam alanlarına dönüştürdüklerini söyledi. Çalışmalar ve yaptığı incelemeler hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, "Orhangazi ve Ertuğrulgazi mahallelerimizde sahadaydık. Vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız park çalışmalarını yerinde değerlendirerek devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldık. Bilecik'imizin her mahallesinde yaşam kalitesini yükseltmek için sahada olmaya ve çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Subaşı yürütülen çalışmalarda imalat ve peyzaj işlerinin Bilecik Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından yerine getirildiğini, bunun da belediye bütçesine büyük kolaylıklar sağladığını sözlerine ekledi. - BİLECİK