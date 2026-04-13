Başkan Subaşı Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü sualtı hokeyi takımlarını ağırladı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü sualtı hokeyi takımlarını ağırladı.

Konya'da düzenlenen U19 ve U15 Sualtı Hokeyi Şampiyonası'nda Bilecik'i başarıyla temsil eden takımlardan kız takımı Türkiye 5'inciliği elde ederken, erkek takımı ise Türkiye 11'inciliği kazandı. Ziyarette sporcular ve antrenörlerle bir araya gelen Başkan Subaşı, elde edilen başarılardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporcuları tek tek tebrik etti.

Başkan Subaşı, yaptığı açıklamada, "Sporun her alanında emek veren, mücadele eden ve Bilecik'in adını başarıyla duyuran tüm sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Gençlerimizin bu azmi ve başarısı bizlere büyük gurur yaşatıyor. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK