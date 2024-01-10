Mustafa Sadık Kaya, Bilecik Belediye Başkanlığına atandı

Eski Belediye Başkanı Semih Şahin'in istifasının ardından Bilecik Belediye Başkanlığı koltuğuna Mustafa Sadık Kaya oturdu.

Eski Belediye Başkanı Semih Şahin'in istifasının ardından yapılacak olağanüstü meclis seçimlerine kadar Belediye Başkanlık görevini yürütecek Meclis 1. Başkanvekili İYİ Parti Meclis Üyesi Mustafa Sadık Kaya başkanlık makamına oturdu. Bilecik Valiliği İdari ve Denetim Müdürü Kadri Şentürk tarafından tebliğ evrak ardından göreve başlayan Kaya; "Yaklaşan kış şartlarına karşı tüm tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda içleri rahat olsun. Yoğun kar yağışı ve şiddetli kış şartlarında belediye olarak vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca belediye çalışmaları da aksamadan aynı şekilde devam edecek. Bilecik Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hizmet götürmeye ve Bilecik için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK