Bilecik Belediye Meclisi\'nde Gergin Anlar: Son 20 Ayda 322 Kişi İşe Alındı İddiası

Bilecik Belediye Meclisi Şubat ayı birleşimi gergin anlar yaşanırken, son 20 ayda 322 kişinin belediye işe alındığı iddia edildi.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan Bilecik Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya başkanlığında gerçekleştirildi. 13 maddenin görüşüldüğü gündem sonrası AK Parti grubu söz istedi. AK Partililer ile o dönem Bilecik Belediye Başkan Vekili olan şuan ise CHP Grup Sözlüğü yapan Melek Mızrak Subaşı bir sözlü sataşma yaşandı. Buna Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya'da katılınca tansiyon bir anda yükseldi. AK Partililer, "Son 5 yılda ortalama 1 yıl 3 ayda bir başkan düşen Bilecik belediyesinin nasıl hizmet etmesini bekleyebiliriz. 12 mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız son 5 yılda her yıl aylarca su kesintileri yaşadı. Su problemleri yaşadı. Madem çok ehil bir CHP belediyeciliği yapıldı bu şehirde niye aylarca sularımız kesildi bizim? Kanalizasyon yaptık dediler bütün memleketimiz koktu. Burada rögar kapaklarına naylon geçirdiler. Bunu da yaşadık. Kentsel dönüşümle ilgili bir proje yapıldı mı? Peki, sormazlar mı icraat nerede diye. Bilecik'te son 5 yılda olduğu gibi yine hiçbir şey yok. Yıl olmuş 2024 buradan civar illere gidiyoruz. Artık burada temel insani seviyelerin üstüne çıkılması gerekirken burada problemlerin hangisi düzeltildi" dediler.
Göreve geldiği günden bu yana 322 kişi işe alınmış
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin rüşvet soruşturması kapsamında açığa alınmasının ardından 8 Nisan 2022 günü Bilecik Belediye Meclisi'nin Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Başkan vekilliği için yapılan seçimde CHP'li meclis üyesi Melek Mızrak Subaşı Bilecik Belediye Başkan Vekili seçilmişti. AK Parti Grubu o günden bugüne belediye bir çok kişinin alındığı söyleyerek, "Belediye başkanı olduktan sonra belediyeye kaç kişi aldınız?. Mayıs ayından aralık ayına kadar Kayı A.Ş'ye 322 kişi alındı" denildi.
Bunun üzerine CHP Grup Sözcüsü Melek Mızrak Subaşı, "Benimle ilgili soruları bana sorabilirsiniz başkanlık divanına değil" dedi.
Ortalık bir anda gerildi
Subaşı'nın AK Parti grubuna cevap vermesinin ardından Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya bir anda sinirlenerek, "Melek hanım lütfen ben size söz verdim. Benim çok bildiğim şey var ama ağzımı bile açmayacağım. Madem öyle dediniz bir tanesini söyleyeceğim. Ben o makama oturduktan sonra son 2 ayda alınan işçi sayısı 42 kişi. Özel kalemde kaç kişi vardı? Siz kapılarınızı millete kapattınız biz ise sonuna kadar açtık" diyerek, Subaşı'nın konuşmaması için mikrofonunu kapattırdı.
Öte yandan, geçtiğimiz ay rüşvet soruşturması kapsamında geçici olarak görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in istifa ederken, yerine vekaleten bakan Melek Mızrak Subaşı başkanlık görevi düşmüştü. Mecliste yapılan seçimde İYİ Parti'den istifa ederek Bağımsız aday olarak seçime giren Mustafa Sadık Kaya, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin oylarını alarak, Bilecik Belediye Başkanı seçilmişti. - BİLECİK
İsrail ordusu, Hamas ile yapılan ateşkes görüşmelerini kabul etmeyerek işgal altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine saldırıya hazırlanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah kentindeki Gazzeli sivillerin tahliye edilmesini istedi. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Son Dakika › Yerel › Bilecik Belediye Meclisi'nde Gergin Anlar: Son 20 Ayda 322 Kişi İşe Alındı İddiası - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?