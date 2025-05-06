Bilecik Belediye Meclisi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden Ayrıldı

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK)- Bilecik Belediye Meclisi'nin Melez Mızrak Subaşı başkanlığında yapılan mayıs ayı olağan toplantısında, Belediye'nin üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden ayrılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Belediye Başkanlığı tarafından meclis gündemine sunulan teklif kapsamında, Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinin sonlandırılması konusu ele alındı.

Başkan Melek Mızrak Subaşı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesinde, 'uluslararası kuruluşlarda bulunan mevcut üyelikler gözden geçirilerek kurulların faaliyetlerinin doğrudan katkı sağlamayanlar sonlandırılacaktır' hükmü yer almaktadır. Bu anlamda Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne üyelik aidatı ödediğimiz halde yeterli düzeyde dönüş alamıyoruz. Ortak bir çalışmamızın olmadığı 2024 yılı faaliyet raporunda da mevcuttur. Tasarruf tedbirlerine de uyulması amacıyla meclisimizin gündemine taşıdık" diye konuştu.

Gündem maddesi CHP grubunun kabul, AK Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşı oy çokluğu ile kabul edildi.