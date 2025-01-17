Bilecik Belediyesi 83 Taşınmazı İhale ile Satışa Çıkarıyor

Yerel

Bilecik Belediyesi'ne ait 83 taşınmaz, kapalı zarf ve açık artırma yöntemiyle 24 Ocak 2025 tarihinde yapılacak bir ihale ile satılacak.

Bilecik Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar ilgili belgelerini ve fiyat tekliflerini kapalı bir zarf içerisinde teslim edilmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, "Teklifler açıldıktan sonra var olan en yüksek bedel başlangıç fiyatı kabul edilecek ve bu fiyat üzerinden açık arttırma başlayacaktır. Açık arttırma sürecinde ise en yüksek bedeli teklif eden ve katılım şartlarını karşılayan katılımcı veya katılımcılar ihaleyi kazanacaklardır. Detaylı bilgi ve başvuru için Bilecik Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz. Daha fazla bilgi için belediyenin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz" denildi. - BİLECİK