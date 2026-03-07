AK Partili belediye başkanları ilçelerin talepleri bakanlıklara taşıdı - Son Dakika
07.03.2026 06:19  Güncelleme: 06:23
AK Partili Bilecik belediye başkanları, ilçelerin ihtiyaçları ve projeleri için Ankara'da çeşitli bakanlıklarla kapsamlı bir toplantı yaptı. Görüşmelerde tarım, spor ve sağlık alanındaki projeler ele alındı.

Bilecik'te görev yapan AK Partili belediye başkanları ve parti yönetimi, ilçelerin ihtiyaçlarını ve projelerini Ankara'da ilgili bakanlıklara iletmek amacıyla kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile birlikte Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna Ankara'da bir dizi önemli görüşmede bulundu. Heyet ziyaretleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmelerde Bilecik genelinde ve ilçelerde yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve ihtiyaç duyulan yatırımlar detaylı şekilde ele alındı.

Özellikle tarım alanındaki projeler, çiftçilerin desteklenmesi, kırsal kalkınma çalışmaları ve üretimin artırılmasına yönelik konuların görüşüldüğü toplantıda, ilçelerde sağlık alanında yapılabilecek yatırımlar ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik talepler de gündeme getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile yapılan görüşmede ise ilçelerde gençlere yönelik spor tesisleri, gençlik merkezleri ve sportif altyapının güçlendirilmesine yönelik projeler ele alındı. Heyet, gençlerin sporla daha fazla buluşması ve ilçelerde spor yatırımlarının artırılması konusunda taleplerini Bakan Bak'a iletti.

Heyet ayrıca AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'i de ziyaret ederek ilçelerde yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. - BİLECİK

Sizin düşünceleriniz neler ?

