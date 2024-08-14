Bilecik Belediyesi Çocuklar İçin Pony Club Etkinliği Düzenledi

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Bilecik Belediyesi tarafından iki gün boyunca çocuklar için gerçekleştirilen 'Pony Club Bilecik'e Geliyor' etkinliğinde yüzlerce çocuk gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Şu ana kadar birçok çocuk şenliği ve renkli aktivitelerle çocukları buluşturan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çocuklardan gelen talepleri yerine getirmeye devam ediyor. Çocuklara yaz tatili hediyesi olarak hazırlanan program kapsamında iki gün boyunca Vadipark Sosyal Tesislerinde çocuklar atlara binmenin yanı sıra boyama kitapları, boya kalemleri ve yapboz hediyeleriyle karşılandı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlik için Bilecik Belediyesi araçlarıyla Atatürk Parkı üzerinden etkinlik alanına ulaşım imkanı sağlandı. - BİLECİK