Bilecik Belediyesi Eğitime Destek Kurslarından Öğrencilere Sertifika Verildi - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Eğitime Destek Kurslarından Öğrencilere Sertifika Verildi

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen eğitime destek kursları kapsamında matematik dersi alan öğrencilere sertifikaları verildi. Kurslar sayesinde çocuklara matematik sevdirilerek öğretiliyor.

06.06.2024 10:46
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Bilecik Belediyesi tarafından eğitime destek kursları kapsamında çocuklara matematik dersinin verildiği kurs sonunda öğrenciler, sertifikalarını aldı.

'Matematiğe Dokunmayan Kalmasın' sloganıyla geçtiğimiz yıllardan itibaren çocuklara matematik dersinin sevdirilerek verildiği kurslar kapsamında bu dönem 200 öğrenci matematik dersindeki birçok konuyu, materyaller ve görsellerle öğrendi.Yıl boyu süren ücretsiz matematik kursu sonrasında 2. sınıf öğrencilerine sertifikaları, Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, tarafından verildi. Eğitime Destek kursları kapsamında 2,3 ve 4'üncü sınıflara eğitimler verilirken, matematik kursları kapsamında ise 5, 6, 7 ve 8'inci snıf öğrencilerine bilgiler aktarılıyor. Gerçekleştirilen eğitime destek kurslarının önemine değinen Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, "Bilecik Belediyesi olarak Eğitime Destek Kurslarımızla eğitim hayatlarında çocuklarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Belediye Başkanımız Melek Mızrak Subaşı'nın da katkılarıyla çocuklarımızı bu tür kurs ve programlarla buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Çocuklara sertifikalarını veren Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, çocuklara şeker vererek, hatıra fotoğrafları çektirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi Eğitime Destek Kurslarından Öğrencilere Sertifika Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Belediyesi Eğitime Destek Kurslarından Öğrencilere Sertifika Verildi - Son Dakika
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