Bilecik Belediyesi Kurban Satış Yeri Hazırladı

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Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma ile kurban satış yeri hazırlanırken, kesim işlemleri hakkında ise vatandaşları bilgilendirici açıklama yapıldı.

Açıklamada Bilecik Belediyesi tarafından Osmangazi Mahallesi girişi önündeki alanın kurban satış yeri için hazırlandığı belirtilirken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde vatandaşların ve esnafın kurban satış işlemini yapabileceği bilgisi paylaşıldı. Özel işletme bünyesinde hizmet veren Bilecik Belediyesi Mezbahasında bu yıl da kurban kesiminin yapılacağı bilgisinin verildiği açıklamada ayrıca şu bilgiler yer aldı,

"Bilecik için kurban satış yeri, Bilecik Belediyesi tarafından Osmangazi Mahallesi girişinde bulunan boş arazi hazırlanarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş ve satış alanında kesim yapılmayacaktır. Söz konusu alanda vatandaşlarımız ve esnaf için çeşme, ihtiyaç alanları, yeme ve içme noktaları yer almaktadır. Kurban kesmek isteyen vatandaşlarımız kurbanlarını sağlık şartlarına uygun şekilde, mülkiyeti kendilerine ait mekanlarda çevre temizliğinde ve hijyene dikkat ederek usulüne uygun kesebileceklerdir. Ayrıca İstasyon Mahallesi Karasu mevkiinde yer alan ve özel işletme bünyesinde faaliyet gösteren kesimhanede de büyük baş hayvan kesim işlemi yapılmaktadır." - BİLECİK