Bilecik Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

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Bilecik Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Grup sözcülerinin konuşmalarıyla başlayan toplantıda 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesinin (p) bendi ve 18. maddesinin (f) bendine istinaden Elektronik Ücret Toplama Sisteminde uygulanacak olan Akıllı Kart Bedelleri ve Kart Biniş Değerlerinin Belirlenmesi konusu görüşüldü. Maddenin detaylı olarak ele alınması için Ücret ve Tarife Komisyonuna sevki yapıldı. Kartlı ulaşım sistemi hakkında da bilgi veren Başkan Subaşı, sistem için gerekli olan teknik altyapıya dair çalışmaların sürdüğü ve mayıs ayında uygulamaya konulacağı bilgisini verdi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılarak, yeni hazırlanan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Taslağı konusu görüşüldü. İmar konularının detaylı ele alınması için İmar komisyonuna sevk edildiği toplantıda ayrıca Belediye başkanlığı ve belediye encümenine taşınmazların satışı konusunda yetki verilmesi konusu ele alındı. Buna göre, Ertuğrulgazi mahallesinde daha önce satışa parsel bazlı çıkartılan ve isteklinin olmadığı yerler için tevhit işleminin yapılarak, ada bazında satışı için yetki alındı.

Öğrenciler için dolmuş ücretinin indirilmesi konusu görüşüldü

Toplantıda ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi grubu tarafından şehir içi toplu taşıma araçlarında uygulanan bilet ücret tarifelerinin öğrencilere ilişkin kısımlarında indirim yapılması talebi konulu önerge verildi. Gündeme alınan konu, daha detaylı görüşülmek üzere Ücret ve Tarife komisyonuna sevk edildi.

Konu hakkında meclis üyelerine bilgi veren Başkan Subaşı, "Bu konuyla ilgili daha önce bir karar alındı. Esnafımızı düşünmek zorundayız. Ancak bununla birlikte öğrencilerimizi de düşünmemiz gerekiyor. O zaman aldığımız karara çekimser olan arkadaşlarımız da vardı diğer gruplardan. Kendi içimizde de konuştuğumuzda bunu gündeme alıp bir daha değerlendirelim dedik. Yani orta yolu bulmak istedik. Bu yüzden konuyu tekrar görüşülmek üzere ücret ve tarife komisyonuna göndermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın sonunda yapılan oylamayla konu detaylı görüşülmek üzere ücret ve tarife komisyonuna sevk edildi. - BİLECİK