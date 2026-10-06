Bilecik Belediyesi Meclisi Ömer Yılmaz\'ın adının parka verilmesini komisyona sevk etti

Bilecik Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda, geçtiğimiz Ağustos ayında yakalandığı amansız hastalıktan dolayı hayatını kaybeden Atatürk İlkokulu öğrencisi Ömer Yılmaz'ın adının bir parka verilmesi talebi komisyona sevk edildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında düzenlenen toplantıda 6 adet gündem maddesi görüşüldü. Parti grup sözcülerinin konuşmalarıyla başlayan toplantıda Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ve uygun görülecek bir park alanına, geçirdiği hastalık nedeniyle hayatını kaybeden Bilecik Atatürk İlkokulu öğrencisi Ömer Yılmaz'ın anısının yaşatılması amacıyla adının parka verilmesi konusu görüşüldü. Konu detaylı ele alınmak üzere ilgili komisyona sevk edildi.

19 milyon TL kredi kullanılarak iç borçlanma talebi

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesinin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen yasal sınırlar içerisinde borçlanma limitlerine göre faiz dahil 19 milyon Türk Lirası kredi kullanılarak iç borçlanılmasına ihtiyaç duyulmakta olup, bu kapsamda yasal sorumluluk dahilinde 2026 mali yılında faiz dahil 19 milyon Türk Lirası kredi kullanılarak iç borçlanılmasının ve iç borçlanmayla ilgili kullanılacak krediye ilişkin ilgili sözleşmeleri ve evrakları imzalamaya, teminat, ipotek ve rehin vermeye, temlik vermeye ve borçlanma ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesinin (g) bendine istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşüldü. Konu, yapılan görüşmeler sonrasında oy çokluğuyla kabul edildi.

10 yıllığına kiraya verilecek

Toplantıda görüşülen bir diğer ek madde kapsamında ise Mülkiyeti Bilecik Belediyesi'ne ait Ertuğrulgazi Mahallesi Ormancılar Sokak üzerinde faaliyet gösteren 75. Yıl Mustafa Cinoğlu Cumhuriyet Parkı'nda bulunan taşınmazın D.İ.K. ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesi (e) bendine istinaden 10 yıla kadar ihaleyle kiralanması ve kiralamaya ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanlığına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşüldü.