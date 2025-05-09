Bilecik Belediyesi'nde Mama İhalesi Tartışmaları - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi'nde Mama İhalesi Tartışmaları

Bilecik Belediyesi\'nde Mama İhalesi Tartışmaları

Bilecik Belediyesi, sokak hayvanları için mama üretim tesisi olmasına rağmen, dışarıdan mama alımı için ihale açtı. Mecliste bu durum ele alındı ve ihale gerekliliği sorgulandı.

09.05.2025 15:45  Güncelleme: 15:47
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Bilecik Belediyesi Mama Üretim Tesisi örnek proje olarak gösterilirken, belediye tarafından mama ihalesi yapılması meclis gündemine taşındı.

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde geçtiğimiz 2023 yılında başlatılan mama üretimiyle bir yandan gıda atıklarının geri dönüşümü sağlanıyor, diğer yandan belediye bütçesine katkı sağlanıyor. Başta sokak hayvanları olmak üzere yaban hayatından da onlarca hayvanın tedavi ve rehabilitasyon hizmeti aldığı Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde güzel bir uygulama daha hayata geçirilmesi o dönem örnek proje olarak gösteriliyordu.

"Bizim mama üretecek bir mama tesisimiz var, neden mama ihalesi yaptık"

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde yaklaşık 70 bin kilogramlık yetişkin kedi, köpek kuru mama, yavru kedi, köpek kuru mama kedi köpek konserve mama ihalesine çıkıldı. Bu ihalesi sonrası AK Partili Meclis Üyesi İbrahim Rafet Sünetci, dün gerçekleşen Mayıs Ayı Belediye Meclisi 2. Birleşimi sonra bir söz alarak, "Başkanım geçtiğimiz günlerde bir ihale yaptık, mama ihalesi yaptık, aslında bizim mama üretecek bir mama tesisimiz var neden?" sorusunu sordu.

"Uygun karbonhidrat protein değerinde mama ile o süreyi geçirmeleri gerekiyor"

Bu soru sonrası Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez'e konu hakkında söz verdi. Sönmez, "Evet bir mama üretim tesisimiz var, verimli bir şekilde mama üretmeye devam ediyoruz. Doğal yaşam alanında yeni yönetmelikle beraber günlük yemeklerini protokolle aldığımız yemek artıklarını uygun saklamak şartıyla muhafaza etmek şartıyla günlük olarak can dostlarımıza veriyoruz. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığının mevzuatı gereği hasta, yaşlı, yavru, ameliyat olmuş, kısırlaştırılmış olan kedi ve köpeklere uygun karbonhidrat protein değerinde mama ile o süreyi geçirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bu alımı yapmak zorundayız, yapmazsak başta Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri sürekli denetlemeye geliyor, bu yüzden bu alımları yapmak zorundayız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi'nde Mama İhalesi Tartışmaları - Son Dakika

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