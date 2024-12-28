Bilecik Belediyesi'nden 200 Öğrenciye Ücretsiz Eğitim Desteği - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi'nden 200 Öğrenciye Ücretsiz Eğitim Desteği

Bilecik Belediyesi\'nden 200 Öğrenciye Ücretsiz Eğitim Desteği

Bilecik Belediyesi, 'Matematiğe dokunmayan Kalmasın' sloganıyla 200 öğrenciye ücretsiz eğitim veriyor. Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Rehberlik dersleri ile birlikte çeşitli sosyal etkinlikler de düzenleniyor.

28.12.2024 10:47  Güncelleme: 10:49
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Bilecik Belediyesi tarafından Eğitime Destek Kursları kapsamında 200 öğrenci ücretsiz şekilde birçok alandaki dersleri görüyor.

Eğitime ve çocuklara yönelik birçok anlamlı çalışmayı gerçekleştirmeye devam eden Bilecik Belediyesi tarafından öğrencilere ücretsiz dersler verilmeye devam ediyor. Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi'nde yer alan Matematik Müzesinde eğitim alan yaklaşık 200 öğrenci ücretsiz şekilde birçok alandaki dersleri görme imkanı buluyor. Kurs hakkında bilgi veren Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Geçtiğimiz yıldan itibaren 'Matematiğe dokunmayan Kalmasın' sloganıyla verilen eğitimlerde çocuklar matematik derslerini materyaller ve görseller eşliğinde keyifle öğreniyor. Bilecik Belediyesi Uzman Eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde öğrenciler ayrıca Fen Bilimleri, İngilizce, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Rehberlik alanlarında dersler alıyor. 2,3,4,5,6 ve 7.sınıf öğrencilerine yönelik verilen eğitime destek programında ayrıca birçok sosyal faaliyet de gerçekleştiriliyor" dedi.

Özel eğitim standartlarında verilen eğitimlerde öğrenciler Yerli Malı Haftası kapsamında birçok etkinlikte buluştu. Aile üyelerinin de katıldığı sosyal faaliyetlerde veliler, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Bilecik Belediyesi Eğitmeni Sevgi Akkoy'a teşekkür etti.

Öğrenciler de verilen eğitimlerle okulda yapamadıkları konuları Matematik Müzesi'nde tekrar anlama fırsatı yakaladıklarını kaydetti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi'nden 200 Öğrenciye Ücretsiz Eğitim Desteği - Son Dakika

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